Domenica 11 Luglio 2021, 08:37

«Noi abbiamo un ruolo più grande della semplice trasmissione di sapere. Noi formiamo cittadini, formiamo persone» amava ripetere. Con una benedizione, presenti i familiari, presso il cimitero di Cagnano Amiterno, è stato dato ieri mattina l'ultimo saluto al professor Ferdinando Di Pompeo apprezzatissimo docente di musica anche presso l'Istituto Comenio nella scuola media G.Ventre di Tornimparte.



Di Pompeo (per gli amici Papetti), 67 anni, si era diplomato presso il Conservatorio dell'Aquila in flauto. Ha contribuito alla costituzione negli anni 70 del primo complesso musicale di Cagnano: i Sal Paradise, insieme a Claudio Cucchiella (voce solista), Sandro Fabrizi (batteria), Pasquale Gattuso (tastiera) e Filippo Grimaldi (chitarra elettrica). Poeta e compositore di indubbio valore, ha svolto meritoriamente la professione di insegnante di musica in varie scuole medie statali (l'istituto Don L. Milani di Pizzoli lo ha ricordato con profondo affetto, stima e gratitudine) lasciando il segno ovunque.