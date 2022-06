Morto Paolo Pilolli, fu un calciatore della grande L'Aquila

Mondo dello sport in lutto. È scomparso ieri, all'età di 71 anni, Paolo Pilolli (foto). Un male incurabile lo ha strappato alla vita troppo presto. Pilolli ha avuto un importante passato in ambito calcistico. In particolare ha giocato con i colori rossoblù dell'Aquila negli anni 70, con la squadra in serie D, l'allora campionato Interregionale. Era L'Aquila di Ermenegildo Di Felice che duellava con le formazione del Centro-Sud. L'Aquila di Rossi, Tarantelli e Bon, tanto per citare alcuni nomi.

Una passione, quella per il calcio, che ha continuato a conservare per il resto della sua vita. È per questa ragione che ieri in tanti lo hanno voluto ricordare con affetto e commozione. D'altronde al di là dello sport, Pilolli è stato profondamente amato e apprezzato. Dipendente di banca, aveva doti caratteriali e umane di primissimo piano. Uomo mite, gioviale, allegro e positivo, la sua pacatezza è stata sempre stata proverbiale. Lascia addolorati la moglie Emilia, i figli Luigi e Silvia, i fratelli Umberto e Michele con le loro famiglie.



I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Collemaggio.