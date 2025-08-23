L'Aquila, morto per un malore durante un incontro hot: la squillo lo ripulisce e lo riveste, poi fugge sotto choc

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Rintracciata dai carabinieri la donna cinese che dopo aver tragicamente vissuto la morte del cliente durante un incontro hot, aveva pensato di fuggire. Con il passare delle ore emergono altri particolare in relazione alla morte improvvisa due giorni fa intorno alla mezzanotte di A.M. di 56 anni dell'Aquila, mentre si trovava in via Strinella angolo via Caldora a due passi da Porta Bazzano, all'interno di un piccolo monolocale affittato ad una donna di nazionalità cinese di 58 anni, per esercitare l'attività di meretricio.

Fuggita e rintracciata

Inizialmente fuggita dopo essere stata presa dal panico la donna nel giro di poco tempo è stata rintracciata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, intervenuti sul posto dopo essere stati allertati a loro volta dal personale medico del 118 i quali l'arrivo sul posto si sono visti davanti il cadavere di un uomo ripulito e rivestito dalla donna svanita nel nulla dopo una breve interlocuzione telefonica.

Identificato dai militari dell'Arma anche il 24enne della Guinea che si è offerto di prestare il proprio cellulare alla prostituta per avvertire lo stesso 118 della morte del 435enne.

Giovane che in quel momento si trovava semplicemente a camminare lungo via Strinella.

La donna non è indagata

La donna non è al momento indagata dal sostituto procuratore Roberta D'Avolio, essendo comunque emersa la morte naturale del cliente. Sul posto infatti non sono stati rinvenuti dai militari dell'Arma droghe nè altre sostanze che potrebbero aver cagionato il malessere e dunque la morte all'avventore sul quale verrà eseguita ugualmente l'autopsia ma per questioni burocratiche in quanto occorre in qualche modo certificare da parte del medico necroscopico la morte del 56enne per la restituzione della salma ai famigliari. Insomma un decesso di un cliente tra le braccia della escort destinato all'archiviazione dopo le concitate, convulse, fasi di soccorso che avevano fatto sospettare ad un omicidio. Infatti la squillo dopo la morte dell'uomo, si era prodigata a ripulirlo con delle salviettine e a rivestirlo. Poi sotto choc la fuga in strada, chiedendo allo straniero 24enne di prestargli il cellulare e di fare lui stesso la chimata ai soccorritori. Di qui l'intervento anche di un interprete cinese da parte dei soccorritori i quali arrivati sul posto non avevano trovato nessuno se non il cadavere del cliente ancora sul letto. Ora gli accertamenti si spostano sul padrone di casa per capire non solo la regolarità della donna cinese all'interno del monolocale anche dal punto di vista della sua presenza nel territorio nazionale.