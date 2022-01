Morto il mastro camiciaio Nicola Bellicoso

All’età di 88 anni è morto in ospedale, all'Aquila, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, Nicola Bellicoso, fondatore nel 1959 della storica azienda di camice “Fratelli Bellicoso”, in via Bazzano. Originario di Frisa di Lanciano, ma aquilano di adozione, aveva ereditato dalla madre sarta la passione per le camicie. La sua azienda aquilana diventò un marchio a livello nazionale, riscuotendo grande successo dando lavoro a 80 dipendenti. Dopo la distribuzione in tutt’Italia e poi con la confezione su misura con la vendita diretta al pubblico. Il grande consenso di clienti, portò Bellicoso a esporre le camicie nel prestigioso Pitti di Firenze. Poi lasciò l’attività di camiciaio per dedicarsi al negozio sportivo Champion. La creazione delle camicie è seguito dal nipote Pierluca, figlio di Adriano, fratello di Nicola, scomparso nel 2010. Nicola Bellicoso è stato un grande appassionato di pallavolo. Fu presidente per tre stagioni (dal 1968-1969), della Belliccoso Rugby in serie C. E poi fu un grande sostenitore e collaboratore dell’Aquila Rugby trovando sponsor come Aki e Champion. Funerali domani alle 11 alla chiesa di Santa Rita, in via Strinella.

