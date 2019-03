L’Aquila, morto Iapadre pioniere dell’editoria aquilana

L’AQUILA - La sua libreria lungo Corso Federico II è stata il punto di riferimento per moltissimi studenti universitari che si sono formati grazie alle pubblicazioni della sua casa editrice. L’Aquila ha salutato con affetto un altro pezzo importante della sua storia e della sua tradizione, lo storico libraio ed editore del centro storico Leandro Ugo Iapadre, morto a 95 anni ed originario di Lucoli con una vita passata però tra l’odore della carta nuova e i vicoli di un centro che non c’è più. È stato poeta e scrittore di romanzi, uno degli editori più conosciuti della Regione. Anche il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto esprimere il suo cordoglio definendo Iapadre come uno dei protagonisti della diffusione della cultura e della conoscenza in città. << Una figura poliedrica - ha commentato il primo cittadino nel ricordare Iapadre - che ha contribuito alla crescita intellettuale e artistica della comunità aquilana >>. © RIPRODUZIONE RISERVATA