Trasacco dice addio al medico ed ex sindaco Giuseppe Ranalletta: oggi il funerale

E' morto l’ex sindaco di Trasacco, Giuseppe Ranalletta, per tutti Peppino, 72 anni, medico, conosciuto in tutto il territorio, stimato da tutti, era da tempo malato, ma nonostante ciò continuava a occuparsi della sua terra. Tanti i messaggi di cordoglio di concittadini, pazienti, amici e parenti. «Ranalletta non ce l’ha fatta - ricorda Alessandro Grasso - ha lottato con tutte le sue forze, lo faceva già da troppi anni, essere un grande combattente faceva parte del suo dna, un grande dottore e un grande nostro sindaco. Un dispiacere immenso che colpisce tutti noi, rimarrà sempre nei nostri cuori e negli annali della nostra storia cittadina». «Un dispiacere immenso che colpisce tutti noi – afferma il sindaco Cesidio Lobene – rimarrà sempre nei nostri cuori. Da sindaco lo ricordo con immenso onore e orgoglio, ci accomuna nel nostro tragitto fatto la responsabilità della fascia tricolore». Nella basilica dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco, in provincia dell'Aquila, domani pomeriggio, si terranno i funerali. Giuseppe Ranalletta è stato per tre volte sindaco di Trasacco, dal 1983 al 1985, dal 1986 al 1990 e dal 1997 al 2002, più volte eletto consigliere comunale negli anni in cui non ha ricoperto la carica di sindaco. «L’amministrazione comunale intende rivolgere le più sentite condoglianze alla moglie Angela, i figli Antonio e Alessandra ed a tutti i familiari».