L’Aquila, morto Don Luigi Marcocci: trovato senza vita nella sua casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - È stato trovato senza vita in casa sua Don Luigi Marcocci, parroco di Villa S.Angelo e amministratore parrocchiale di Tussillo e Stiffe. A scoprire il corpo del sacerdote è stata la nipote, insospettita perché lo zio non rispondeva a telefono.Probabilmente a stroncare improvvisamente la vita del Canonico, molto stimato ed amato dalla popolazione è stato un malore, apparentemente non aveva altri problemi di salute infatti se non quelli classici derivanti dall’età. Sui social il sindaco di Villa S.Angelo Domenico Nardis ha espresso il cordoglio dell’intera comunità parrocchiale. Anche il Cardinale Giuseppe Petrocchi ha annunciato la scomparsa di Don Luigi sulle pagine della Diocesi.Nato a Filetto il 28 agosto del 1938, è stato ordinato presbitero il 29 giugno del 1980. Ha svolto il suo ministero sacerdotale in varie comunità tra cui quella di S. Cosma di Cagnano Amiterno, San Giovanni Paganica di Montereale, Aringo e S. Lucia.Era membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, Vicario Foraneo della Forania Vestina e Assistente diocesano dell’Associazione Familiari del Clero.