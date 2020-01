L'Aquila, morto Bruno Sabatini: è stato medico e poeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ scomparso oggi all’età di 92 annI all'ospedale dell’Aquila Bruno Sabatini. Ne ha dato annuncio la figlia Beatrice. Sabatini è stato dirigente medico, ostetrico e ginecologo, amato e stimato per la sua grande professionalità, per la finezza del tratto, per la straordinaria sensibilità umana.Bruno Sabatini era nato nel 1928 a Secinaro, in provincia dell’Aquila. Laureato nel 1953 in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma, nel 1957 si era specializzato a Perugia in Ostetricia e Ginecologia e un anno dopo aveva assunto servizio all’Aquila, presso l’Ospedale civile “San Salvatore”, dove ha operato fino al gennaio 1993. Accanto alla professione medica Sabatini ha coltivato le altre doti. In primis la poesia. Nacque così la prima sua silloge di poesie “La lezione del vento”, edita nel 1978 e ripubblicata nel 1980, cui sono seguite “Il Tamburo del Pagliaccio” (1986), “Via Crucis” (1990) che venne trasmessa il Venerdì Santo di quell’anno dalla Radio Vaticana, “Diario di Capri” (1994), “I Canti della Roccia” (1996), “Carrozza di Posta” (2003), l’antologia di scritti “Un guanciale di nuvole azzurre” (2011) e “I canti della fanciullezza” (2013).