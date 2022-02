Morto a 88 anni Alfredo Rovo, l'ultimo dei funai

E’ morto Alfredo Rovo (nella foto col figlio Adriano) l’ultimo dei funai aquilani. Si è spento venerdì sera, a 88 anni, nella sua abitazione. Aveva svolto la sua attività di funaio di canapa insieme al padre e ai fratelli e ai figli Giannettore, Paolo Ivano e Adriano con i figli aveva portato avanti l’attività di sellaio, la fanosa “Selleria Rovo con sede prima a San Sisto e attualmente a Fossa, specializzata e rinomata nella produzione di articoli di selleria per cavalli come selle, finimenti e accessori in cuoio ma anche pelletteria soprattutto cinture. Tutto rigorosamente fatto a mano.

Già alla fine del 1800, i Rovo lavoravano il cuoio nella propria selleria realizzando prodotti destinati principalmente ad animali da lavoro. «Se ne va un pezzo di storia e un tassello fondamentale dell’artigianato ippico conosciuto in tutto il mondo, il grande maestro sellaio Alfredo Rovo, persona di animo grande, professionista indiscusso che ha saputo rendere grande e conosciuto in tutto il mondo il famoso marchio della sua selleria aquilana. A voi figli Giannettore, Adriano e Paolo il lustro compito di portare avanti i suoi insegnamenti. La Federazione e i cavalieri tutti si uniscono al dolore della Famiglia Rovo». Queste le parole del delegato regionale Fitetrec Ante Abruzzo Nicola Zarlenga. I funerali si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo di Fossa alle 15.