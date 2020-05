L'Aquila: morte Finarelli, D'Amico e Vittorini «un attore principale della ricostruzione»

Ultimo aggiornamento: 23:38

L'AQUILA - «Sono davvero basito dalla notizia. Perdo un collaboratore prezioso: acuto, intelligente, sempre professionale. Una grande perdita non solo per il Segretariato ma per tutte le strutture abruzzesi del Mibact. E' stato un attore principale della ricostruzione dell'Aquila. Ci mancherà tantissimo».Il segretario regionale Mibactcommenta con dolore la morte improvvisa dell’architetto, 67 anni, funzionario della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, in comando dal post sisma presso il Segretariato regionale Mibact dell’Aquila che stamattina è venuto a mancare per un improvviso malore.dove aveva diretto il polo archeologico della Civitella ed era molto conosciuto ed apprezzato nella sua città, sconvolta da un lutto improvviso. Finarelli era molto apprezzato anche all'Aquila dove è stato uno dei maggiori attori della ricostruzione dei beni culturali.Negli anni è stato infatti responsabile unico del procedimento per conto del Segretariato regionale Mibact dei lavori di ricostruzione dei più importanti monumenti e chiese cittadini, alcuni già rinati come la chiesa-teatro San Filippo, le mura civiche, palazzo Ardinghelli e la chiesa delle Anime Sante, e altri ancora da iniziare come la cattedrale di San Massimo e la chiesa di Santa Maria Paganica.Tra pochissimo Finarelli avrebbe chiuso il cantiere della chiesa-teatro San Filippo, lavoro cui teneva particolarmente, e quello di palazzo Ardinghelli la cui riapertura, fissata per il 31 marzo, è stata rimandata a causa dell'emergenza coronavirus.L’architetto aveva espresso più volte il desiderio di veder iniziare i lavori del Duomo e di Santa Maria Paganica, mai partiti dall'aprile 2009, prima di andare in pensione. L'improvvisa notizia ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti umane e professionali e i suoi colleghi aquilani.«Siamo tutti senza parole. Con lui se ne va una persona appassionata e competente che si è dedicata fino all'ultimo all'impegnativo lavoro nella ricostruzione post sisma. E, per i tanti colleghi, un compagno di strada con cui si è condivisa una vita di lavoro comune sul territorio e sul patrimonio culturale d'Abruzzo. Il mio pensiero va alla famiglia, cui esprimo il più sentito e sincero cordoglio», afferma la soprintendente per L’Aquila e il CratereAnche la direttrice del polo museale d'Abruzzoha voluto ricordare Finarelli pubblicando su Facebook una sua recente intervista sulle mura.