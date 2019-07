L’Aquila, mega-parcheggio: il 22 luglio incontro Comune - M&P

>. Il primo pensiero è quello di attivare delle tariffe sociali per renderlo più appetibile. Del resto la struttura ha una potenzialità enorme ed inespressa finora, secondo il Comune. Ben 720 posti auto, attracchi per autobus ed esercizi commerciali. In tutto questo c’è grande preoccupazione peró per il destino dei 15 lavoratori della M&P che la Filt Cgil con il segretario generale Domenico Fontana sta seguendo da tempo. La Mannetti ha spiegato che dopo la gestione temporanea ci sarà chiaramente un bando e sarà inserita qui la clausola sociale per cercare di riutilizzare i lavoratori. La Cgil ha già chiesto un incontro all’assessore che evidentemente vuole capire meglio i termini della questione lavoratori dopo l’incontro con la M&P Mobilità e Parcheggi. Il sindacalista Domenico Fontana continua a manifestare grande apprensione per la sorte dei dipendenti anche perché, come lui fa notare, leggendo le carte per l’aeroporto di Preturo non si evince nessuna clausola sociale per i cinque lavoratori coinvolti.

L’AQUILA - È stata fissata per il 22 di luglio la data di inizio lavori del cosiddetto “verbale di consistenza”. Parliamo del mega-parcheggio Lorenzo Natali di Collemaggio per il quale, come si sa, il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società M&P contro il provvedimento del Comune dell’Aquila dell’11 aprile con il quale veniva revocata alla società la concessione del terminal. Decisione maturata dopo che già il Tar a Maggio aveva detto no alle richieste della società che finora ha gestito la struttura. Ora il 25 luglio si incontreranno Comune ed M&P per redigere il verbale necessario alla riconsegna del bene. Dal punto di vista operativo però, assicura la Mannetti, si è già a lavoro con una task force. Per quanto riguarda i vari gradi di giudizio anche se si dovrà fare ancora il merito a meno di rinunce della società stessa, per l’assessore la sentenza già emessa è chiara ed è stata anticipataria in un certo senso.Di certo quello di fine luglio è solo un primo incontro. Ci sono tantissimi aspetti da valutare in seno alla struttura: contratti pendenti, spese e volture per fare degli esempi pratici. Il Comune vuole “scandagliare” tutte le carte. Nel frattempo si lavora per individuare il nuovo soggetto temporaneo che gestirà la struttura. Si è sempre pensato all’Ama in prima battuta e così probabilmente sarà ma si sta valutando la situazione con tutte le partecipate. Se da un lato si hanno già in mente gli interventi da fare, una delle priorità a breve termine è l’attivazione del tapis roulant che dal terminal porta a Piazza Duomo. Il tunnel, in ogni caso è aperto anche se la scala mobile non funziona. L’incontro con Tua di due giorni fa è servito a fare il punto. Il Comune assicura che farà di tutto per riattivarlo per la Perdonanza ma non ci sono al momento ne la certezza e ne una data ipotetica. Tua è il soggetto attuatore del masterplan che prevede la cifra di 550 mila euro a favore del Comune dell’Aquila per gli interventi sul terminal e per la realizzazione dell’autostazione in zona ovest. Si sta facendo ora un ragionamento sulla quadratura economica ma, di certo, 150 mila euro dei fondi totali saranno destinati alla rimessa in funzione del tapis roulant, considerato essenziale. Parte dei fondi, ribadisce la Mannetti, saranno usati invece per i primi interventi di restyling. <