Sabato 19 Febbraio 2022, 08:39

Dolore e sconcerto nella frazione di Pagliare di Sassa (L'Aquila) per l'improvvisa morte di Massimiliano Migliozzi (in foto), giovane volontario della Pivec, tra le altre cose, molto conosciuto in paese e in città. Una morte improvvisa che ha gettato la comunità nello sconforto perché solo qualche mese fa, a novembre del 2021, questa famiglia aveva dovuto fare i conti con un altro enorme lutto, la morte di Nicoletta, la sorella di Massimiliano, scomparsa a causa di una malattia.

Dalle prime informazioni si è appreso che era stato richiesto l'intervento dei sanitari per un malore, ma, all'atto del trasporto in ospedale, il ragazzo non sembrava avere, a quanto si apprende, un quadro così grave da far presagire il peggio. Invece al pronto soccorso le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente. Il medico ha disposto l'esame autoptico per stabilire le cause. La notizia ha scosso tutti, un'altra giovane vita, un ragazzo sempre sorridente che se ne va a pochi mesi dalla scomparsa della sorella. La comunità si stringe ai fratelli Emanuela e Maurizio, alla mamma Domenica e al papà Nunzio.