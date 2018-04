L'Aquila, maltrattamenti all'asilo: tre condanne

All’asilo Cip & Ciop di Pettino (L'Aquila), non c’è stato chi tra le educatrici ha prevalso sulle altre nei maltrattamenti ai bimbi, come ha sostenuto l’accusa che aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per una maestra e 3 anni alle altre due. Tutte in concorso avrebbero agito allo stesso modo e per questo tutte e tre sono state condannate a 2 anni di reclusione. Dopo un vero braccio di ferro tra accusa, parti civili e difese si è chiuso ieri pomeriggio dopo una breve camera di consiglio da parte del giudice Adolfo Di Zenzo, il processo a carico della 38enne Marika Rapele, di Alatri (Frosinone), Giuliana Colaiuda, di 35 anni di Barano di Tornimparte e Costantina Bucci, aquilana di 35 anni. Per la prima il pm onorario Ilaria Prezzo aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione, in quanto avrebbe maggiormente posto in essere i maltrattamenti sui bimbi.



Alla base della condanna le immagini delle telecamere sistemate dagli agenti della Squadra mobile della Questura (coordinati dal sostituto procuratore David Mancini) dopo la denuncia di due ex operatrici che ascoltate durante il processo hanno confermato i maltrattamenti dei bimbi, a loro dire imboccati per forza anche quando facevano capire di non avere fame, bimbi in alcuni casi strattonati, tenuti per punizione sul seggiolone anche per parecchio tempo, a volte incustoditi e senza ricambio dei pannolini. Il tutto anche con frasi offensive, oltre a urla e rimproveri non sempre necessari. Video entrati in aula e molto dibattuti dalle imputate che hanno tentato di dare una spiegazione ai loro gesti filmati, non riuscendo però a convincere fino in fondo il giudice del Tribunale che ha emesso sentenza di condanna, che verrà appellata dagli avvocati delle difese rappresentati da Stefano Rossi, Ferdinando e Manuela Paone.





