L'Aquila, è morta Anna Colasacco: aveva raccontato con coraggio la malattia in Rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Dopo una lunga malattia che ha sempre raccontato sui social con lo stesso spirito battagliero di sempre, se ne è andata Anna Colasacco, aquilana doc, una delle anime più importanti dei movimenti nati dopo il sisma del 6 aprile all’Aquila che si è battuta per la sua ricostruzione con forza e determinazione. Da tempo ci si chiedeva del suo silenzio dai social, poi questa notte è arrivata la notizia.Anima ribelle e indomabile, sempre schietta e a tratti dura ma profondamente vera, anche nella sua malattia aveva continuato a raccontare e a raccontarsi, intervenendo spesso sulle questioni cittadine.Animava anche il gruppo “Sei aquilano se”, nato per raccogliere notizie, per confrontarsi nel dopo sisma.Dopo il terremoto del 6 aprile aveva aperto un blog, Miss Kappa, nel quale raccontava a tutta Italia i passaggi della ricostruzione e la situazione dell’Aquila.Faceva compagnia spesso con le sue ricette e con la voglia di piatti tipici che non le mancava mai. Una delle gioie più grandi era stata per lei il rientro a casa sua in centro con il suo compagno di sempre, il marito Peppe.Alla famiglia, e in particolare al marito Peppe e alla sorella Biancamaria, storica dell’arte molto conosciuta in città, le condoglianze della redazione de Il Messaggero.