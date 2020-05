L'Aquila: lutto in città per la morte dell'architetto Claudio Finarelli

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - E’ morto improvvisamente questa mattina a causa di un malore, l’architetto67 anni, originario di Chieti, funzionario della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, in comando dal post sisma presso il Segretariato regionale Mibact dell’Aquila, a capo di importanti lavori di ricostruzione.In città è stato infatti uno dei maggioriE' stato infatti negli anni rup per conto del Segretariato dei lavori di ricostruzione della chiesa-teatro San Filippo, delle mura civiche, di palazzo Ardinghelli, della chiesa delledella cattedrale die della chiesa di Santa Maria Paganica.Dopo il completamento del teatroaveva espresso più volte il desiderio di veder partireprima di andare in pensione.Finarelli ha diretto anche il polo museale della Civitella.L'improvvisa notizia ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti umane e professionali. (m.gal.)