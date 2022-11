Rivali in amore litigano in piazza Duomo tra i passanti per un tradimento

Si azzuffano per questioni di tradimenti, costringendo gli agenti di polizia a intervenire tra passanti sbigottiti. E’ accaduto ieri intorno alle 13 nella centralissima piazza Duomo dell'Aquila quando due uomini, non si sa se dopo un incontro fortuito oppure dopo essersi dati un appuntamento, hanno dato spettacolo prima insultandosi poi passando alle vie di fatto. Alla base della violenta controversia a quanto pare, questioni di infedeltà coniugali, stando ad alcuni presenti che dal tono delle parole hanno immediatamente capito l’oggetto della controversia. Proprio per il particolare palcoscenico scelto come ring, ha attirato la curiosità di non pochi passanti i quali alla vista che il litigio era nel frattempo debordato in un qualcosa di più grave, e quindi si era passati dalla commedia all’italiana alla violenza, hanno immediatamente avvertito la questura che ha inviato sul posto agenti della Squadra volante. Sono stati proprio questi ultimi, dopo poco tempo a calmare gli animi più che accesi tra i due uomini che ovviamente sono stati generalizzati.

Al momento non sono state fornite le generalità dei due contendenti che per fortuna non hanno fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso né, almeno nell’immediatezza dei fatti sia stata manifestata dai due l’intenzione di presentare una denuncia. Al termine dell’intervento gli agenti della Volante hanno comunque provveduto a segnalare agli organi superiori il singolare intervento avvenuto in piazza Duomo, sotto lo sguardo interdetto di molti passanti. Non è escluso che sulla vicenda che si è conclusa “bonariamente”, possano essere presi comunque dall’autorità giudiziaria dei provvedimenti sanzionatori o essere compiuti ulteriori accertamenti.