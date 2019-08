L'Aquila: cultura spinta per la rinascita, aperte 5 nuove librerie in centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - In un centro storico in ricostruzione, in cui la maggior parte delle attività rinate sono oggi pub e ristoranti che rianimano vicoli e strade, sono già 5 le librerie tornate nel cuore dell'Aquila e, presto, con la riapertura della storica libreria Colacchi, diventeranno sei.Un piccolo primato per il centro storico del capoluogo abruzzese che con i suoi imprenditori e commercianti punta sulla cultura e sull’odore, inconfondibile, della carta di un libro nuovo. E così, lo scorso giugno ha aperto i battenti in via Roma, il punto Einaudi di Beatrice Pannozzo e Nicoletta Rugghia che hanno riacceso una luce su una delle vie più martoriate della città, dove la ricostruzione va ancora molto a rilento. La cultura, che sa arrivare dove a 10 anni dal sisma non sono ancora arrivate le gru, è ciò che ha mosso le due imprenditrici a puntare su una zona del centro storico simbolo della città, prima e dopo il sisma.«Prima del 2009 avevamo il punto Einaudi in via Cimino e non abbiamo potuto recuperare nulla dopo la distruzione – racconta la Pannozzo – Siamo però sempre rimaste nel campo in questi 10 anni. Lo scopo è avvicinare ai libri chi è interessato e non solo chi può permetterselo. Abbiamo quindi una formula “conto aperto” senza interessi che permette a chiunque di acquistare libri e di pagare a rate». Le due imprenditrici in questi anni non hanno mai smesso di credere nel poter del libro, che è accrescimento e riflessione, ma anche consolazione e divagazione.«Abbiamo allora ideato insieme a Marino Sinibaldi e altre identità del territorio il Bibliobus, regalando tanti libri e andando anche un po’ in controtendenza, perché solitamente un libraio i libri li vende. La cultura va acquistata, altrimenti non si riesce a mantenere per poter pubblicare sempre più libri». In parallelo all’attività del Bibliobus, le due imprenditrici hanno deciso infine di tornare nel cuore del centro, laddove le strade sono ancora dissestate e dove di giorno c’è ancora un silenzio assordante. «A 10 anni dal sisma abbiamo voluto ricollocarci in forma visibile come libreria, quando abbiamo visto che il centro tornava a ripopolarsi di attività di ristorazione e pub, importantissime anche quelle. Non volevamo però tornare sull’asse centrale, ma riaprire in un luogo significativo che è stato ed è un simbolo della città e che oggi è diventato un po’ marginale. Volevamo anche essere da sprone per altre attività – precisa – La libreria ospiterà anche eventi culturali, presentazioni di libri, laboratori di lettura e scrittura».Pionieri del ritorno in centro, Luna Stefani e Giuliano Cervelli, che nel 2014 hanno aperto in via Castello la libreria indipendente Polarville. Nel corso degli anni si sono poi aggiunte Lilibeth in via Santa Elisabetta, il Mondadori Bookstore in piazza Duomo di Roberto Maccarrone e la libreria per bambini Piripù in piazza Regina Margherita, in attesa che torni la libreria Colacchi, “istituzione” del centro storico, che riaprirà i battenti a ottobre a palazzo Cipolloni Cannella, in corso Vittorio Emanuele.Marianna Galeota