«In provincia dell'Aquila lacoinvolge ancora oltre 3500 lavoratori delle aziende associate a Confindustria. Secondo le previsioni il ricorso agli ammortizzatori sociali proseguirà anche nelle prossime settimane, secondo le modalità stabilite dal decreto Rilancio».E' quanto affermano, presidente diL'Aquila Abruzzo interno, e Francesco De Bartolomeis, direttore degli Industriali, «dopo il lockdown stiamo assistendo ad una ripartenza graduale e prudente, per garantire livelli adeguati di sicurezza negli ambienti di lavoro, nel pieno rispetto del protocollo nazionale, con particolare riferimento alle procedure adottate dalle imprese per garantire il distanziamento sociale, la revisione dell'organizzazione del lavoro, la turnistica, il ricorso allo. Le imprese industriali della provincia dell'Aquila si confrontano quotidianamente con la competizione internazionale» sottolineano Podda e De Bartolomeis. «Va specificato come le modalità delnon sono state uguali in Europa - proseguono - con un'evidente differenza di competitività delle stesse sul mercato. Paesi come la Germania hanno continuato a produrre, mentre l'industria italiana per due mesi si è sostanzialmente fermata».Un effetto asimmetrico, quello provocato dal coronavirus, che ha copito anche il mercato delle esportazioni in provincia dell'Aquila. «Attualmente - sostengono Podda e De Bartolomeis - le imprese stanno lavorando agli ordini acquisiti nel periodo pre-covid. La vera difficoltà, per il sistema economico del nostro territorio, come per altre aree del Paese, si avrà tra qualche mese: per le aziende costrette al fermo produttivo e che operano sostanzialmente con l'estero, sussiste il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e di perdere quote di mercato a vantaggio dei competitor stranieri. Sarà molto dura recuperare terreno, la domanda internazionale va riattivata immediatamente. Per garantire la sostenibilità della ripresa abbiamo bisogno di interventi strutturali e duraturi».