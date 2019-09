L’Aquila, con la regina del fitness Jill Cooper a spasso tra monumenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il 29 settembre all’Aquila arriva Jill Cooper, istruttrice statunitense di fitness, personal Trainer e conosciuta al grande pubblico anche come conduttrice televisiva, per un evento già destinato a fare il sold out. L’inventrice del super jump che si va sempre più diffondendo nelle palestre come ottimo allenamento fisico e mentale, sarà in città per Freedom.Un evento che porterà i partecipanti in un viaggio a suon di musica (rigorosamente in cuffia) tra le bellezze dell’Aquila per far conoscere la città che rinasce e al tempo stesso allenarsi. Un modo per pubblicizzare in qualche modo L’Aquila e mostrare a chi verrà (il seguito è sempre molto numeroso anche da fuori regione) come la città sta reagendo al terremoto di dieci anni fa. Il Freedom partirà e si concluderà a Largo Pischedda, vicino San Bernardino, dove ci sarà al termine una master class di super jump nella quale tutte le appassionate potranno a ritmo di musica alternarsi, divertirsi ed affinare la tecnica grazie ad istruttrici qualificate. Per questo evento infatti oltre a Jill Cooper che non ha bisogno di presentazioni, arriverà anche Federica Federici master trainer da sempre legata alla città (non è la prima volta che sceglie L’Aquila per le sue master class) mentre il braccio operativo è Emanuela Brecciarolla, aquilana d’adozione, ed istruttrice di super jump.A suon di musica e con i colori del Freedom e del super jump la città si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere che nella capitale, ad esempio, ha fatto registrare numeri da record. Una buona promozione per L’Aquila e il suo territorio e tante le iscrizioni che si stanno già raccogliendo. Alle 10.30 partirà la camminata in centro mentre alle 12.30 è prevista la lezione speciale di super jump trainata dall’energia e dall’allegria delle trainer.