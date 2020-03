L'Aquila, la morte di Loredana Bafile: in sede civile la Corte d’appello conferma responsabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - «Il decesso di Loredana Bafile è stato determinato, all’esito del progressivo aggravamento di una iniziale condizione di sepsi, da una insufficienza multiorgano in paziente con shock settico. Il ritardo diagnostico che si concretizzò ridusse le chance di sopravvivenza della paziente».Così la Corte d’Appello civile che ha confermato il maxi risarcimento che sfiora i 4 milioni di euro che la Asl dell’Aquila dovrà risarcire agli eredi della giovane estetista, tutti assistiti dall’avvocato Fabio Alessandroni ed Alessia Fonzi.La Bafile nella notte del 19 dicembre del 2002, accusando forti dolori addominali si era recata al Pronto soccorso dell’Aquila. Qui dopo una breve visita e senza procedere ad accertamenti diagnostici era stata dimessa con diagnosi di “dismenorrea” (ciclo mestruale) e invitata a prendere un antidolorifico.Nella mattina dello stesso giorno, permanendo i dolori, la Bafile si era rivolta al proprio ginecologo di fiducia che le aveva prescritto ancora una volta un antidolorifico. Poiché i dolori erano aumentati la Bafile il 21 dicembre si era recata nuovamente presso l’ospedale e qui ricoverata d’urgenza con diagnosi di addome acuto e sottoposta a intervento chirurgico.Il giorno successivo il medico rianimatore aveva rilevato uno stato di shock, di qui il trasferimento in Rianimazione dove poi era morta il 23 dicembre. Secondo la Corte d’Appello civile, nei riguardi di Loredana Bafile venne “formulata una frettolosa ed imprudente diagnosi di dismennorea senza che fosse stata annotata in cartella i dati clinici rilevati nel corso della visita, ed effettuata una più prolungata osservazione della paziente insieme ed esami diagnostici».E ancora nonostante che le condizioni della paziente evidenziassero una condizione di sepsi (infezione batterica sistemica) in via di aggravamento venne praticato e prescritto un trattamento farmacologico (antibiotico) inadeguato e non fu avviato immediatamente la paziente al reparto di terapia intensiva». Non venne poi seguito con attenzione il decorso post-operatorio. Di qui la conferma per l’Appello della sussistenza di una responsabilità medica.