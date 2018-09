L'Aquila. La maratona jazz diventa un festival permanente

di Daniela Rosone

Il jazz italiano per le terre del sisma cambia pelle e diventa un festival permanente all’Aquila grazie ad un protocollo di intenti sottoscritto ora ufficialmente da Comune, Siae e Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” di cui è presidente il maestro Paolo Fresu, direttore artistico della manifestazione e anima in questi anni della maratona jazz. A darne notizia è stato il sindaco Pierluigi Biondi nel presentare, assieme a Fresu e all’assessore Sabrina Di Cosimo, la manifestazione di quest’anno che domani, domenica 2 settembre, animerà la città. Dopo le tappe a Camerino, Scheggino e Amatrice la domenica aquilana sarà scandita da ben 80 concerti con 570 musicisti provenienti da tutta Italia che si alterneranno in 15 luoghi diversi, ci saranno anche palazzi e strade ritrovare. La rete di collaborazioni è fitta. L'evento, promosso dal Mibac e Comune con il comitato Perdonanza, è sostenuto dalla Siae che ne rappresenta il main sponsor con il supporto di NuovoImaie e Cafim. Assieme alla federazione ci sono anche l’associazione I-Jazz, Musicisti Italiani di Jazz e Casa del Jazz. La giornata conclusiva è anticipata da due appuntamenti odierni, alle 12 allo stadio Gran Sasso l’amichevole di beneficenza che vedrà sfidarsi la nazionale jazzisti e una rappresentanza di istituzioni aquilane ed amatriciane con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e, novità assoluta quest’anno, un jazz club in Piazzetta del Sole gestito da Italia Jazz Club che animerà il sabato sera cittadino con una jazz band residente e musicisti che si alterneranno in una jam session notturna. In 4 anni per L’Aquila sono passati più di 2.500 musicisti con oltre 400 concerti. << Dal 2019 L’Aquila sarà la capitale del jazz italiano con un festival autonomo - ha detto Fresu - che dialogherà con altri territori colpiti dal terremoto >>. Per il maestro non si tratta solo di solidarietà ma anche di una grande occasione di promozione turistica. L’Aquila è pronta a suo giudizio. << In questi anni – ha ribadito – abbiamo visto la città cambiare, luoghi restituiti dove ci saranno concerti in questa edizione, e ci piace pensare che un pò sia anche merito nostro. L’Aquila la sentiamo casa nostra >>. In questi anni sono nate anche delle pubblicazioni relative alle manifestazioni del jazz. I proventi delle iniziative andranno a sostenere la rinascita del centro polifunzionale di Amatrice e anche attività musicali legate ai bambini. << Lo straordinario diventa ordinario – ha commentato il sindaco Biondi – questa manifestazione sarà stabile. Abbiamo la consapevolezza che in città si possono fare cose buone e di qualità >>. L’assessore alla cultura Di Cosimo ha voluto ringraziare la Siae che permetterà di sostenere il festival in modo importante per il futuro sottolineando come la città, con questa istituzionalizzazione che arriva, sarà ricordata anche a livello mondiale. Ada Montellanico del Midj e Corrado Beldì di I-Jazz hanno descritto una città accogliente e amica che ha saputo superare l’iniziale diffidenza confermando che si, una manifestazione del genere, si può fare. La macchina organizzativa è certamente imponente ma, ancora una volta, in termini di ricadute il territorio ne potrà beneficiare. Così come è stato per la Perdonanza. In città arriveranno musicisti, appassionati di jazz, turisti. E ancora una volta il cento storico si riempirà di vita.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57



