L'AQUILA Due autrici e un obiettivo unico, quello di offrire al lettore un viaggio musicale attraverso la ricostruzione di un paesaggio sonoro, percorso solo in apparenza difficoltoso per la carenza di fonti primarie, ma che rivelerà uno straordinario scenario di eventi e fenomeni culturali con protagonista la storia della comunità aquilana.



L'impulso creativo del libro "Suoni e immagini di una città - Musica all'Aquila tra Medioevo e prima età moderna" (Simmetria edizioni) delle due autrici aquilane Maria Antonietta Cignitti e Valentina Panzanaro, da poco in libreria, «nasce dal desiderio di voler raccontare lo straordinario panorama musicale della città dell'Aquila che nel corso della storia si è andato via via dipanando. Le motivazioni di tale scrittura sono state dettate dalla volontà di realizzare un lavoro approfondito che potesse offrire un'analisi esaustiva della vita musicale della città non solo fatta di commerci, di avvenimenti politici ed eventi catastrofici, ma anche dalla convergenza di sinergie culturali e musicali, che condussero la città a essere una delle più importanti del Regno di Napoli. La vivacità culturale aquilana emergeva repentinamente sotto la spinta dell'incoronazione di Papa Celestino V; essa rappresentò il veicolo di un'identità sociale che amplificava la magnificenza della civitas anche al di fuori delle mura urbiche. Allo stesso tempo il tessuto urbano e sociale che si andava consolidando, vedeva la costruzione di numerosi edifici religiosi e civili e per tutto erano fontane, piazze, chiese...con molto artificio lavorate, manifestazione dello splendore di cui godette a lungo».

Sono due i volumi, il primo descrive il periodo compreso tra la fondazione della città e la prima età moderna e quindi con l'inizio della dominazione spagnola; il secondo, che verrà pubblicato successivamente, ripercorre gli anni che vanno dalla metà del 500 fino ai primi anni dell'800, periodo coincidente con la costruzione del teatro comunale.

Le due autrici, la Panzanaro docente di musicologia, la Cignitti direttore artistico presso Le Cantrici di Euterpe, sono concordi nella consapevole affermazione «dell'esistenza di un paesaggio sonoro urbano poliedrico e singolare che ha lasciato tracce nelle numerose fonti d'archivio e iconografiche, nelle cronache del tempo, evidenziando così la presenza non solo di cerimoniali e rituali messi in atto dalle confraternite, ma anche le consuetudini delle famiglie aristocratiche e quelle dei ceti popolari».

Emergerà nella pubblicazione anche «la sorprendente scoperta dello studiolo musicale di palazzo Carli Benedetti, con le sue pareti affrescate con strumenti musicali.

Sabrina Giangrande



