L'Aquila: la casa di riposo "Natali" di Barisciano dove il virus non è mai arrivato

L'AQUILA - «Molti degli anziani che sono con noi hanno vissuto l’epidemia di Spagnola e la ricordano bene, quindi è stato più semplice far comprendere ai nostri ospiti la gravità del problema e la conseguente chiusura della struttura ai parenti».A raccontare i momenti difficili vissuti con il dilagare dell’epidemia covid e con il successivo lockdown è Maria Pia Soi, direttrice della casa di riposo comunale “Giulio Natali” di Barisciano (L'Aquila) , dove nei giorni scorsi sono stati effettuati, con risultato negativo, i tamponi su tutti gli operatori. Un’isola felice, la residenza di Barisciano, dove il coronavirus non è mai arrivato, mentre nel resto d’Italia si contano migliaia di vittime nelle case di riposo in una strage silenziosa senza precedenti. «Quando ho sentito che c’erano i primi casi al nord, mi sono consultata con il medico del paese e ho deciso di chiudere il 23 febbraio, sentendo anche i parenti - spiega – Abbiamo chiuso con molti giorni di anticipo e questo ci ha salvato. Eravamo spaventatissimi perché io avevo una figlia che stava per partorire e tante operatrici hanno figli piccoli, quindi abbiamo cercato di reperire subito le mascherine che non si trovavano. Ci siamo allora ingegnati e le abbiamo realizzate con i salvaslip, non avendo nulla di meglio. Nei giorni successivi ne ho poi cucite altre con doppio strato di cotone e un altro idrorepellente».La casa di riposo “Natali” ospita 47 anziani e al suo interno sono impiegati 28 operatori della cooperativa Progetto persona di Vasto che fa parte del consorzio Sgs di Lanciano. «Le precauzioni dettate dal decreto le avevamo già prese tutte. Oggi abbiamo tutto: gel disinfettanti, mascherine, occhiali, guanti, calzari e camici. Ogni mattina agli operatori viene misurata la temperatura e non entra nessun altro nella struttura – aggiunge – Oggi le mascherine ci vengono fornite dal sindaco Francesco Di Paolo che ci ha aiutato molto fornendoci anche uno smartphone per permettere agli anziani di vedere i propri cari in videochiamata». Una grande famiglia, quella della casa di riposo di Barisciano, dove gli anziani ogni giorno sono impegnati in attività diverse grazie anche alla collaborazione di 5 ragazze della protezione civile.«Questa è come fosse casa nostra, non una casa di riposo. Prima dell’epidemia facevano molte attività extra struttura – prosegue la Soi– Li portavamo a mangiare fuori, in giro con il trenino in centro all’Aquila. Oggi con le ragazze della protezione civile giocano a tombola, fanno attività, ballano e cantano». «Ora ci stiamo organizzando per la fase 2, quando gli anziani vedranno i figli su appuntamento dal cancello all’aperto a una distanza di tre metri – conclude - Le misure adottate per il covid saranno inoltre ripetute anche il prossimo anno, quando si spera tutto questo sarà passato, per salvaguardare gli anziani dalle influenze in inverno».