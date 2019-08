L’Aquila, isola pedonale: ci saranno controlli serrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Partono i controlli serrati per l’isola pedonale serale in centro decisa dal Comune per far sì che gli aquilani rispettino una regola che per l’ente è innanzitutto una scelta di civiltà per rendere più fruibile il centro in tutta la sua bellezza, come accade in altre città. Ad annunciare maggiori controlli è l’assessore alla mobilità Carla Mannetti che ha assicurato la presenza dei Vigili, invocata da più parti, anche nelle ore serali grazie al “Progetto Obiettivo” approvato che prevede la presenza di personale così come accade nel periodo della Perdonanza attraverso un controllo straordinario. Nei giorni scorsi ci sono state molte polemiche in merito all’utilità dell’isola pedonale permanente la sera e moltissimi cittadini hanno pubblicato foto e post per mostrare come il divieto non sia stato rispettato. L’assessore però parla di un inserimento graduale dell’isola, nel senso che non ci si è accaniti nei primi giorni in quanto si sta ancora provvedendo al rilascio dei permessi. Di richieste ne sono arrivate ancora poche stando ai numeri ma c’è tempo per poter chiedere ancora il permesso e l’ufficio ci sta lavorando. Una volta ultimata questa operazione la tolleranza non sarà ampia come lo è stata nei giorni scorsi. Fatto sta che la foto postata dall’assessore del Corso privo di auto ha riscosso l’apprezzamento di molti cittadini che sono favorevoli all’istitituzione dell’isola la sera con orario spostato, ha chiarito la Mannetti rispetto all’idea iniziale, per non intralciare il lavoro dei commercianti e favorire al tempo stesso coloro che soprattutto in estate hanno attività con i tavolini all’aperto. Fatto sta che c’è una parte di popolazione che continua ad invocare i parcheggi come motivo di funzionamento dell’isola pedonale. Fatto al quale la Mannetti ha risposto con i numeri. L’assessore fa notare come i parcheggi in centro siano quasi gli stessi del pre sisma ma con un quinto della popolazione residente e un ventesimo delle attività commerciali e degli uffici in meno. Ciò non toglie che si sta andando avanti per il recupero di spazi in centro storico e con i parcheggi da realizzare ex novo. Per quello provvisorio nella zona dell’ex ospedale San Salvatore ci sarà una riunione dopo il periodo di ferie. Il sopralluogo, come già scritto da questo giornale, aveva dato esito positivo ma l’area va bonificata e non è cosa realizzabile in pochi giorni. Resta in ballo tutto il discorso per il ripristino della piena funzionalità del mega-parcheggio di Collemaggio. Il passaggio di consegne tra la M&P e il Comune non è cosa facile per le tante questioni da affrontare ma il percorso per il verbale di consistenza che sancirà il passaggio è già iniziato. Rimane una cultura da far recepire ai cittadini, sia per il rispetto dell’area pedonale urbana che per gli spazi parcheggio. Le immagini con le auto a ridosso della Porta Santa di Collemaggio e quasi sopra la Fontana Luminosa non sono un bel biglietto da visita.