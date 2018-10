L’Aquila, Isa: presentata la 44esima stagione dei concerti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una stagione diffusa, non solo Abruzzo negli appuntamenti, la collaborazione con le eccellenze musicali del territorio, giovani e grandi interpreti nel cartellone. Sono le linee guida della 44esima stagione concertistica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Sette mesi di grandi nomi e giovani talenti, opere del repertorio sinfonico e concertistico, brani meno conosciuti dal pubblico, opere prime, incursioni nello swing, nel gospel, nella tradizione e nella lirica in una stagione che porterà l’orchestra in tutto il centro Italia da ottobre sino ad aprile per un totale di sessanta concerti. A firmare la stagione il maestro Ettore Pellegrino, direttore artistico. L’avvio il 20 ottobre al ridotto del teatro comunale. L’Osa sarà diretta dal maestro Nicola Paszkowdki, il programma sarà dedicato al compositore ceco Dvorak. Protagonista al violoncello Miriam Prandi. Il giorno successivo il concerto sarà replicato al Marrucino a Chieti e vanta la collaborazione dell’orchestra nazionale dei conservatori italiani. Per questa stagione si è voluta rafforzare la presenza stabile in altri palcoscenici nelle province di Teramo e Pescara e oltre ai 24 concerti cittadini l’Osa sarà di scena a Tortoreto e Città S. Angelo. Per il presidente Antonio Centi questa crescita deriva dai rapporti costruiti con altri livelli culturali esistenti nei vari territori abruzzesi. Saranno molte le presenze della sinfonica anche nelle regioni vicine: a Terni, a Cittaducale e ad Ascoli Piceno con, in ultimo, tre date romane. Anche in questo cartellone ricorrerà la collaborazione con altri enti musicali come la Barattelli, la società Riccitelli di Teramo, la camerata sulmonese e il Marrucino di Chieti che ha affidato all’Isa due delle opere previste per la stagione lirica. Sempre qui l’orchestra sarà protagonista dell’evento di chiusura del bicentenario del teatro con la raffinata presenza di Michele Mirabella. Giovani e territorio sono due delle priorità alle quali si è prestata attenzione nella stesura del cartellone, ha ricordato il direttore artistico Pellegrino. << Un’accurata selezione di talenti abruzzesi come i direttori Jacopo Sipari, Marco Moresco e Patrick David Murray e come il pianista Alessandro Deljavan. Accanto a loro ci saranno star emergenti della musica classica internazionale come Miriam Prandi o Gennaro Cardaropoli. Non mancheranno i grandi nomi come Nicola Paszkowski, il flautista Davide Formisano, Alessio Allegrini primo corno solista dell’orchestra di Santa Cecilia, il violinista ucraino Oleksandr Semchuck. Tra tutte le produzioni, quella di maggiore impatto emotivo, sarà per l’Isa la dedica in occasione del decennale del sisma. In prima assoluta verrà eseguita la Sinfonia delle Stagioni, opera per soli, coro di voci bianche, voce recitante e orchestra composta ad hoc dal premio Oscar Nicola Piovani. Da ieri sono in vendita anche gli abbonamenti.