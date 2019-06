L’Aquila, Innova Manet: un festival dell’innovazione in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Innova Manet, una due giorni (20 e 21 giugno) organizzata da Start Up L’Aquila, l’associazione che gestisce lo spazio di co-working Strange Office in città. Si tratta di un festival dell’innovazione e della trasformazione digitale che si terrà nel Dipartimento di Scienze Umane in Viale Nizza. Due giorni di tavole rotonde, workshop e dibattiti sul tema dell’innovazione e di come quest’ultima sta cambiando il mondo del lavoro, con attenzione alle imprese ma anche ai lavoratori per capire soprattutto quali competenze sono richieste oggi in un mondo in continua evoluzione con nuove regole. Ci saranno sviluppatori, ricercatori e free lance da tutta Italia e ovviamente l’Ateneo dell’Aquila e il Gssi. Tra i relatori molta curiosità suscita la presenza di Daniele Radici, formatore con i Lego, le famose costruzioni tanto amate dai più piccoli ma si parlerà anche dello sport dal punto di vista dell’innovazione chiaramente. All’interno di Strange Office, tra l’altro, è nata anche la start up di genetica e analisi del Dna Dante Labs, fondata da Mattia Capulli e Andrea Riposati. Partner del festival sono il Consiglio Regionale e la Fondazione Carispaq che ha finanziato l’evento con il patrocinio di Università, Comune e Confindustria L’Aquila. Il presidente di Star Up L’Aquila è Riccardo Cicerone che in conferenza stampa ha illustrato il programma della due giorni, molto ricco. Fanno parte dell’associazione Laura Tinari, Daniele Proietti, Elena Canovi, Renzo Cappelli e Fabrizio Ursini, tutti giovani under 40. Molto interessante nei due giorni Hackathom, una sorta di competizione per squadre lanciata dall’azienda aquilana NRGsys che propone una sfida virtuale gratuita su un determinato tema. I partecipanti dovranno proporre la migliore soluzione in 48 ore di lavoro. Potranno partecipare sviluppatori di software ma anche esperti di business e marketing. Per il miglior team è previsto un premio in denaro. Per la Fondazione Carispaq che ha permesso la realizzazione di questo evento era presente il presidente uscente Marco Fanfani che ha esaltato l’esperienza del co-working e delle Start Up in generale. Per il Consiglio Regionale che sostiene il festival ha partecipato alla conferenza Roberto Santangelo che ha ricordato ai presenti come la prima esperienza di co-working sia nata proprio all’Aquila e che può essere di esempio per il resto dell’Abruzzo.