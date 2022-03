Covid, infermieri contagiati: ridotti gli interventi chirurgici

Contagi Covid-19 tra gli infermieri e interventi chirurgici fortemente ridotti all’ospedale San Salvatore. La carenza di personale, strutturale, dimostra quanto possa essere grave quando, come in questi giorni, si registrano emergenze impreviste. Quattro infermieri che operano nel blocco operatorio, infatti, sono risultati positivi al virus e per questa ragione l’attività chirurgica è stata ridotta. La prossima settimana interventi solo di mattina, ma non nel pomeriggio. Ovviamente si tratta delle operazioni programmate o di elezione, non certo delle emergenze e delle urgenze che vengono ovviamente garantite. I chirurghi, per questa ragione, hanno scritto nuovamente al management Asl, per far presente la situazione. La richiesta è quella di interventi immediati che consentano di garantire l’attività a pieno regime. D’altronde da tempo il comparto opera in condizioni di scarso personale, al di sotto delle soglie previste dalla legge regionale 37 del 2019. E così quando scatta una minima emergenza si rischia di dover ridurre l’attività. A quanto è filtrato ieri i vertici Asl hanno affrontato la situazione, ma reperire infermieri già pronti per lavorare nel blocco operatorio non è semplice perché c’è bisogno di una specifica formazione. Al San Salvatore si opera in un totale di dieci sale.

