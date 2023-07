Colto da infarto, ex infermiere salvato in extremis

Stava lavorando in un terreno quando è stato colto da malore per l’afa, un infarto che poteva essere fatale. Salvato ieri in extremis, un ex infermiere 75enne, da tempo in pensione, da due persone, amiche di famiglia, che erano presenti sul luogo e che hanno immediatamente chiamato il 118. In attesa dell’arrivo dell’eliambulanza, gli operatori del 118 hanno guidato telefonicamente le due persone, indicando loro le manovre da effettuare per rianimare l’uomo che era a terra privo di sensi. I due hanno eseguito alla lettera le indicazioni dell’operatore di turno del 118 e grazie al lavoro sinergico, il pensionato è stato rianimato. Nel frattempo è giunta sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Civitella Roveto che ha portato l’ex infermiere al campo sportivo del paese dove c’era l’elicottero del 118 che lo ha trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’uomo è sposato ed ha due figli grandi. Il pensionato, ora assistito dai sanitari dell’ospedale dell’Aquila, ha superato la fase critica e sta meglio. Si può dire salvo per un miracolo compiuto a questo punto dagli operatori del 118 insieme alle due persone che hanno saputo rianimare l’uomo pur non conoscendo nulla o poco in materia di pronto soccorso.