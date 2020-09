L’Aquila, incidente a Sassa: auto si ribalta

L’AQUILA - Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, poco dopo il centro abitato di Sassa, in direzione L’Aquila.



Un uomo, alla guida di un’utilitaria grigia, arrivava da Tornimparte quando, nel girare per il bar che si trova poco distante dal cimitero della frazione sulla sinistra, ha urtato contro una cinquecento guidata da una donna, forse infastidito dal sole.



Ad avere la peggio proprio l’uomo la cui auto si è completamente ribaltata sulla strada.



Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica e disciplinare il traffico locale.



È stato necessario l’intervento del 118 per trasportare il conducente in ospedale che, fortunatamente, non è in condizioni di pericolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA