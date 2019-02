L’Aquila, incidente nella notte: auto si ribalta alla rotatoria dell’ospedale

L’AQUILA - Incidente stanotte attorno alle 2 sulla Statale 80, all’incrocio tra la statale appunto e Via Lorenzo Natali, vicino all’ospedale San Salvatore. Un giovane, classe 89, alla guida di una Mercedes grigia di grossa cilindrata, avrebbe preso secondo le prime ricostruzioni il cordolo della rotatoria andandosi a ribaltare con l’auto. È stato poi trovato, dopo gli esami del caso, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Le sue condizioni, dopo l’incidente, non destano preoccupazioni ma è stato trasportato in ospedale e tenuto in osservazione. Al momento dell’impatto il giovane era cosciente. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA