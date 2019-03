L'Aquila, gran successo convegno organizzato da IPA (International Police Association) sulla comunicazione in emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I radioamatori dell’Aquila e quelli di Pescara, dieci anni fa nel devastante sisma del capoluogo di regione, si rivelarono provvidenziali. Saltate le comunicazioni telefoniche e quelle elettriche per lungo tempo, riuscirono ad attrezzare presso la Scuola Superiore “Guglielmo Reiss Romoli” di Coppito prima, e poi presso la Scuola Sottufficiali delle Fiamme gialle dell’Aquila, una sala radio attrezzata in cui far confluire alla Prefettura ed ad altri Enti preposti alla protezione civile e sicurezza pubblica, notizie, dati e richieste provenienti dai luoghi rasi al suolo. Nel decennale da quei tragici accadimenti, presso l’auditorium ANCE “Carlo Irti” di via Alcide De Gasperis, la delegazione IPA (International Police Association) dell’Aquila, con il suo presidente Patrizio Cardelli, ha tenuto il seminario dal titolo “Progetto Marconi : la comunicazione in emergenza”. L’evento che ha riscosso grande successo di partecipazione è frutto della collaborazione nata tra l’IPA, e l’Associazione Radioamatori Italia- L’Aquila, l’Associazione “Psicologi per i Popoli Abruzzo” e l’Associazione di Promozione Sociale “Virgilio Consulting Abruzzo“. Come noto l’ I.P.A è una organizzazione internazionale di appartenenti alle forze dell’ordine inservizio ed in quiescenza, Organo del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite , ha tra i propri scopi, la crescita personale e professionale, la promozione della cultura del benessere e della partecipazione civica dei propri associati e della comunità . L’evento, moderato dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Mauro Pansini, si è caratterizzato da diversi interventi molto interessanti. L’ingegnere Paolo Paolucci (presidente dei radioamatori dell’Aquila) dopo aver parlato dell’importanza della radio, con accenni anche storici a partire dal fondatore Guglielmo Marconi, si è soffermato sull’importanza delle comunicazioni in emergenza, sottolineando la presenza di una rete capillare in Provincia dell’Aquila e in Abruzzo in generale sul sistema digitale autosufficiente, pronto ad entrare in azione in caso di calamità, come accaduto anche con la recente tragedia di Rigopiano (Pescara). Apparecchiature che fanno il paio con quelle per le comunicazioni a livello mondiale, in uso anche presso la Prefettura dell’Aquila. Durante l’evento i radioamatori dell’Aquila in collaborazione con il referente IPA radioamatori, Stefano Mancini, hanno effettuato anche una dimostrazione sull’utilizzo delle apparecchiature. A seguire l’intervento dell’Ingegnere, Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenza della Protezione Civile della Regione Abruzzo e di Francesco Callipo, delegato IPA per i contatti con la Protezione Civile, che hanno illustratto l’organizzazione nazionale e locale della Protezione Civile, e degli Psicologi, esperti nella psicologia dell’emergenza, il dottor Massimo De Santis di “Psicologi per i Popoli Abruzzo” e la dottoressa Alessandra Curtacci , dell’ Associazione “Virgilio Consulting Abruzzo”, che hanno parlato delle reazioni tipiche del soccorritore in emergenza e della comunicazione nei contesti critici ed emergenziali. Il convegno è stato organizzato dal segretario IPA dell’Aquila, Armando Forte.