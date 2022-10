L'Aquila: il Gran Sasso set del film "Ferrari" con Patrick Dempsey

L'AQUILA - La star del medical drama statunitense Grey's Anatomy Patrick Dempsey arriverà sul Gran Sasso il 21 ottobre per le riprese del film "Ferrari" del regista Micheal Mann. Il cast stellare, composto inoltre da Christian Bale e Penelope Cruz, girerà per tre giorni sulla strada di Campo Imperatore, dal lato Fonte Cerreto e Montecristo, nel comune dell'Aquila e a Santo Stefano di Sessanio.

Dempsey, conosciuto anche come il dottor Stranamore per la sua interpretazione di Derek Shepherd in Grey's Anatomy, vestirà i panni del pilota Pietro Taruffi nell'edizione della Mille Miglia del 1957. Fu un anno travagliato per Enzo Ferrari e Taruffi che al volante della Ferrari 315s vinse quell'edizione, segnata dall'uscita di strada vicino a Guidizzolo, con la morte di de Portago e nove spettatori. Tra i componenti del cast anche Adam Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone e Lino Musella. La presenza d'eccellenza per il mondo del cinema è il monumento della regia di Hollywood Michael Mann, che ha diretto tra gli altri "Public Enemies" con Johnny Depp, "Collateral" con Tom Cruise e "L'ultimo dei mohicani" con Daniel Day-Lewis.

La troupe sarà composta da 250 persone e 30 mezzi tecnici, macchine e van. Finora altre scene del film sono state girate tra Modena, Imola e Brescia. La società di produzione Welcome to Italy srl, che ha scelto il Gran Sasso e i suoi paesaggi, è stata supportata negli aspetti logistici da Sonia Fiucci, esperta di produzioni cinematografiche e tv, nel settore dal 2000 e già direttore di produzione per il programma Mediaset "Freedom". «Si tratta di una delle più grandi troupe mai arrivate in Italia - spiega la Fiucci - Ho già seguito altre produzioni cinematografiche, iniziando oltre 20 anni fa con il film su Padre Pio. Posso dire di avere ormai una certa esperienza nel settore che mi consente di affermare che queste produzioni sono un valore aggiunto per la città e per la regione perché portano uno sviluppo non solo turistico ma anche per il territorio.

Si pensi solamente che 300 persone dormiranno e mangeranno qui e questo è la minima parte. C'è infatti un indotto enorme intorno a queste produzioni. Tutto questo potrebbe costituire una risorsa per L'Aquila e bisognerebbe quindi iniziare a lavorarci veramente. Si pensi solo al turismo cinematografico di tante città italiane. Si tratta di una vera industria che porta lavoro, soprattutto per i giovani che sono i più coinvolti in questo tipo di attività. Questa regione sarebbe una delle più ambite se fosse ben organizzata, perché ha veramente delle grandi risorse da mettere in gioco. Oltretutto, non si può pensare a una Film commission senza considerare persone preparate, che sappiano come funziona questo ambiente».