L’Aquila, Gran Sasso: chiesti altri 8 milioni di euro per il piano di sviluppo

Lo sviluppo del Gran Sasso passa sia attraverso la delibera approvata in giunta sulla riperimetrazione delle zone Sic (siti di interesse comunitario) e delle Zps (zone di protezione speciale) che fa proprie le petizioni dell’associazione Save Gran Sasso ma anche sugli ulteriori 8 milioni di euro che l’amministrazione ha chiesto alla struttura tecnica di missione per completare le opere del piano di sviluppo del Gran Sasso. << Quelle di Invitalia - ha precisato il sindaco - erano solo stime, in fase di progettazione ci siamo resi conto che servono altri fondi >>. La dotazione iniziale era di 20 milioni di euro compreso il cofinanziamento regionale. 1 milione e 600 mila euro è andato a coprire il finanziamento dei fondi cultura Restart e mezzo milione è stato usato per l’acquisto delle turbo frese. Ora il Comune chiede il reintegro dei 2 milioni e 100 mila euro e un ulteriore incremento di risorse. Per la cabinovia Montecristo Sud serviranno altri 4 milioni di euro circa, per l’albergo di Campo Imperatore ne occorreranno altri 800 mila (erano stanziati 3 milioni), 250 mila saranno necessari per completare l’ostello nella sua copertura, per l’hotel Cristallo richiesti altri 600 mila euro, per la sistemazione del parcheggio e del tunnel occorrerà un incremento di 300 mila euro di risorse alla cifra iniziale mentre per i sottoservizi è stato chiesto 1 milione e 700 mila euro. Per questi ultimi, ma si tratta solo di un’idea ancora in fase embrionale, si sta ipotizzando un intervento di copertura parziale del parcheggio Simoncelli con il fotovoltaico, ad oggi infatti non c’è gas sul Gran Sasso e l’alimentazione è tutta a corrente. I lavori dei sottoservizi prevedono l’interramento dei cavi elettrici. Opere queste ritenute fondamentali e strategiche per lo sviluppo. E a proposito di questo il sindaco Biondi e l’assessore Liris, nell’illustrare la delibera che raccoglie la volontà popolare raccolta nelle firme presentate dall’associazione Save Gran Sasso, hanno sottolineato come il Comune voglia essere in questa fase di stimolo alla Regione alla quale ora si passa la palla. << Il disegno dei Sic - ha dichiarato Biondi - fu fatto in modo grossolano e con errori amministrativi tanto che il disegno dei siti di interesse comprende zone antropizzate e ne lascia fuori altre che sono state dichiarate di alta qualità ambientale da Carta Natura. Con questo atto chiediamo alla Regione di conciliare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente che sono importanti anche per noi con lo sviluppo anche infrastrutturale della montagna che deve essere completato. Dobbiamo rimettere a posto le cose sul Gran Sasso - ammette Biondi - senza isterismi e radicalismi. Nessuno vuole minare l’integrità e la bellezza di Campo Imperatore >>. Evidente il riferimento alle polemiche degli ambientalisti. Per l’assessore Liris i parametri attuali impediscono lo sviluppo sostenibile ma << non c’è volontà di andare in conflitto, siamo promotori di un percorso, la Regione dovrà ridisegnare i confini del parco e delle aree vincolate aprendo un’interlocuzione con Ministero e Europa >>. In merito al centro turistico del Gran Sasso e alla sua passività strutturale, il primo cittadino ha evidenziato che per il futuro andrà individuata una forma di gestione che riesca a far funzionare tutto meglio.