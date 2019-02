L’Aquila, giovane minaccia di gettarsi dal ponte della Mausonia: lo calmano i Carabinieri

L’AQUILA - Notte movimentata per un aquilano classe ‘78 che ieri sera, attorno alle 23, nella zona delle 99 Cannelle ha dato in escandescenza minacciando anche di gettarsi dal ponte della Mausonia nelle vicinanze. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti preoccupati perché l’uomo si gettava a terra in continuazione. Secondo alcune testimonianze l’uomo, che aveva con se anche un cane, con una torcia avrebbe cercato di fermare le auto in corsa. All’arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza l’uomo si è calmato ma ha rifiutato, stando a quanto dichiarato dai presenti, le cure dei sanitari promettendo che il giorno dopo si sarebbe recato da solo al Centro di Igiene Mentale per una visita. Si è poi allontanato a piedi dal posto dopo la “sfuriata”. © RIPRODUZIONE RISERVATA