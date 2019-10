L’Aquila, giornata Forze Armate nel segno dell’unità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Nel giorno delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale Esercito, Guardia di Finanza, Marina Militare e Carabinieri si presentano insieme il 4 novembre per tante iniziative che apriranno anche le caserme alla cittadinanza. Per la prima volta in una conferenza congiunta alla presenza del vice sindaco Raffaele Daniele si è presentata una giornata che vede una fitta rete di collaborazioni. Il comando provinciale dei Carabinieri sarà aperto come pure la scuola della Guardia di Finanza. Scuola che fu punto di riferimento durante il terremoto che si ricorderà con una mostra fotografica e con l’apertura di luoghi significativi che all’epoca ospitarono il G8. La caserma Pasquali mostrerà le specialità degli Alpini del Nono Reggimento in un’esperienza interattiva per grandi e piccini con 4 aree tematiche. Ci sarà la possibilità di vedere dimostrazioni pratiche tecnico-alpinistiche della squadra di soccorso alpino. Grazie alla nuova torre di arrampicata si potrà assistere pure ad alcune prove pratiche di soccorso in parete, di discesa e recupero. Verrà simulata la liberazione di un ostaggio con l’uso delle corde. Chi vorrà potrà provare a cimentarsi sulla parete di arrampicata. Ci saranno il gatto delle nevi e tutti gli equipaggiamenti delle Truppe Alpine assieme ai mezzi del Battaglione Vicenza. I visitatori potranno indossare i capi d’abbigliamento delle squadre AIB “Antincendio Boschivo” e vedere come opera la stazione Meteomont. Sarà aperto il museo storico. Per il comandante del Comando militare Esercito Abruzzo, il Colonnello Marco Iovinelli, è importante la sinergia tra forze armate e cittadinanza. Iovinelli ha spiegato che si ricorderanno i caduti di tutte le guerre in un momento alle 9 alla Villa Comunale. Il vice sindaco ha voluto invece ringraziare le Forze Armate per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare per la popolazione. L’auspicio del comandante del Nono Alpini, il Colonnello Paolo Sandri, è riuscire a coinvolgere nel loro percorso interattivo la maggior parte delle persone per far vedere in un giorno ciò che fanno loro sempre a conferma che l’impegno è quotidiano. Il capitano della Gdf Giuseppe Bavaro ha annunciato che all’interno della scuola sono riusciti a creare un piccolo museo storico. Al tavolo anche il Maggiore Luigi Balestra, comandante della compagnia dei Carabinieri. “ Ci piace pensare - ha detto - che questo percorso ci unisca a pieno così da far vivere alle persone che verranno quella che è la nostra opera quotidiana, sempre a contatto con la popolazione.