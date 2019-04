L’Aquila, furto con spaccata alla gioielleria dell’Aquilone

L’AQUILA - Furto con spaccata al centro commerciale L’Aquilone. Nella notte i malviventi si sono introdotti all’interno della galleria commerciale dalla porta di dietro in vetro e dopo averla spaccata sono riusciti ad entrare. Presa di mira la gioielleria L’isola del Tesoro. Il negozio non era protetto da vetri ma solo da una serranda in cui per entrare è stato praticato un triangolo. Si sta quantificando il bottino. Sul posto è intervenuta la Polizia. La particolarità di questo furto: i ladri hanno tagliato diversi alberi lungo la strada che conduce all’Aquilone, anche di grandi dimensioni, nel tentativo di bloccare la strada agli agenti e rallentare il loro arrivo dopo l’allarme scattato. Le immagini delle telecamere diranno agli investigatori qualcosa in più. Solo poco tempo fa era stata colpita la gioielleria Moretti del Globo. © RIPRODUZIONE RISERVATA