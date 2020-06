L’Aquila, furto alla Ostiense: tre donne fermate dagli Alpini aquilani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Ancora un importantissimo contributo da parte degli Alpini del Nono Reggimento che, anche fuori le mura, si distinguono per professionalità e competenza. Grazie a loro, infatti, sono state fermate tre donne alla stazione Ostiense responsabili di un furto.Le tre avevano rubato e i militari, congiuntamente ad una pattuglia della Polizia di Stato, sono riusciti a fermarle e a recuperare la refurtiva.I soldati dell’Esercito fanno parte del Raggruppamento Lazio-Abruzzo, a guida Comando Artiglieria Controaerei, e sono impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”.A seguito della segnalazione di alcuni cittadini militari e Polizia sono intervenuti e hanno immediatamente individuato le donne che avevano appena compiuto un furto alla stazione Roma - Termini, come si diceva. Le tre sono state successivamente messe in stato di fermo.La refurtiva è stata recuperata a seguito della perquisizione delle sospettate presso la locale stazione di polizia.