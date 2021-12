L'Aquila, furto nella notte a Pianeta Ciclo: auto rubata sfonda l'ingresso, rubata una bici

L'AQUILA - Questa volta sono riusciti nel loro intento i malviventi che hanno preso di mira il negozio Pianeta Ciclo di Andrea Ciancarella a Madonna della Strada anche se non è possibile sapere se siano stati gli stessi ladri del tentativo di furto dello scorso 17 novembre quando il negozio era stato oggetto delle attenzioni dei ladri che però, disturbati, erano scappati danneggiando solo la saracinesca del negozio.



La seconda volta hanno agito sempre nella notte portando via una bicicletta in esposizione, ma facendo danni ingentissimi al negozio perché hanno sfondato l’ingresso con un’automobile che poi è risultata essere stata rubata nel vicino comune di Tornimparte nella stessa notte.

Sono stati danneggiati anche sci e altri oggetti che erano in vetrina e non solo. I ladri anche in questa occasione sono stati disturbati e sono fuggiti via altrimenti il bottino sarebbe stato di ben altre dimensioni.

Sul posto i Carabinieri della compagnia dell’Aquila diretti dal capitano Michele Massaro, quelli del nucleo operativo e radiomobile diretti dal capitano Francesca Ferrucci e di supporto quelli della stazione di Sassa.

Hanno agito in tre secondo le immagini della videosorveglianza di cui è dotato il punto vendita.



I Carabinieri hanno cercato i malviventi nelle campagne vicine ma senza esiti. Anche nell’altra occasione avevano agito in tre rubando un furgoncino poi ritrovato. Non si esclude che dietro possa esserci una banda specializzata proprio nel furto di biciclette.