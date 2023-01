Con una pietra cercano di demolire il distributore di canapa legale in piazza Palazzo: un video riprende i ladri in azione

Si sono introdotti sabato notte all’interno dei locali del Coffee shop24h, in piazza Palazzo all'Aquila, e con una pietra hanno rotto i vetri dei distributori del negozio automatico che vende canapa legale, snack e bevande calde e fredde rubando merce. Il bottino, dal valore di qualche centinaio di euro, ha riguardato snack e bevande, ma non la canapa, il cui distributore è protetto da vetri antisfondamento. A raccontarlo è il proprietario del Coffee shop24h che ieri mattina è stato contattato e avvertito del furto da un collega proprietario di un’altra attività in piazza Palazzo. «Sono stato chiamato da alcuni colleghi che il mattino seguente hanno aperto i propri negozi e si sono accorti del furto. Ho quindi chiamato la Polizia e sono venuti a fare i rilievi - racconta - Sono intenzionato a sporgere denuncia, ma prima di poterlo fare dovrò consegnare il video delle telecamere interne al negozio. Dalla registrazione che ho avuto modo di guardare, si vedono due uomini, probabilmente giovani, ma maggiorenni, introdursi nel locale intorno alle 2,30 e spaccare i vetri dei distributori con una pietra che poi hanno lasciato a terra. Sono riusciti a rubare snack e bevande per un totale di qualche centinaio di euro. Il distributore della canapa è stato solo danneggiato perché più resistente. Dopo di loro sono entrati altri due uomini che hanno tentato di rubare ciò che rimaneva».



Non è la prima volta, racconta, che il suo negozio viene preso di mira da vandali e ladri. «Purtroppo è capitato già altre volte - afferma -. Sono amareggiato perché è diventata una situazione insostenibile in centro storico. Faccio appello al Comune affinché si possa aumentare la vigilanza in piazza Palazzo, magari installando delle telecamere. Si tratta di una piazza centralissima dove hanno riaperto molte attività e dove presto tornerà il Comune stesso, oltre ad essere molto vicina alla sede dell’Università e sarebbe necessario a mio avviso un controllo più capillare. Non c’è modo di fermare questi episodi, credo, se non aumentando la vigilanza e il controllo in centro storico. Non sono il primo che si lamenta tra gli esercenti di piazza Palazzo e delle vie limitrofe. Spesso accadono episodi di furti».