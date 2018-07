L'Aquila, furti in attivita' commerciali, arrestato giovane romeno

di Marcello Ianni

All’alba di questa mattina la Squadra Mobile del capoluogo abruzzese, sezione reati contro il patrimonio ha arrestato R.E., 28enne di nazionalità romena pluripregiudicato, residente all'Aquila nella frazione di Monticchio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli. Gli investigatori della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Tommaso Niglio,hanno sorpreso l’uomo nel sonno, all’interno di un alloggio popolare.

Alla vista degli agenti della Polizia di Stato, l’uomo non ha opposto resistenza, desistendo da qualsiasi progettualità di fuga, sebbene dovrà scontare due anni di reclusione presso la casa circondariale “Le Costarelle” di Preturo, perché condannato in via definitiva per i reati di furto e furto aggravato dal Tribunale dell'Aquila. R.E., specializzato in furti nei confronti di attività commerciali, era stato già arrestato, insieme ad altri due complici, dalla Squadra Mobile nel corso dell’operazione “Arsenio Lupin”, che nel 2014 portò a contestare ad una banda di soggetti dell’est Europa, tra cui il 28enne, la commissione di 15 furti in danno di bar, tabaccherie e distributori di carburante dell'Aquila, per un bottino di circa 40 mila euro.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



