Camporotondo, fulmine colpisce un deposito di attrezzature per la neve: tutto distrutto

Camporotondo, un fulmine si abbatte in un deposito e distrugge tutto. Ieri sera una saetta ha fatto scoppiare un incendio in un magazzino dove c'erano custodite attrezzature per la neve. Ingenti in danni, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

La Pro loco di Camporotondo ha postato un messaggio di solidarietà: «Ieri pomeriggio, tutti noi abbiamo assistito, impotenti, all'incendio che ha parzialmente distrutto la casetta attigua alla seggiovia. Dopo tanti anni di attesa per i nuovi impianti, vedere andare in fumo tanti sacrifici, ha gettato un velo di tristezza in tutta la comunità di Camporotondo. La Pro Loco, e la comunità tutta, sono vicini all'Amministrazione comunale e alla famiglia Rosci, ed in particolare a William che, aiutato anche da noi villeggianti, ha cercato in ogni modo di spegnere l'incendio. Nei prossimi giorni, capiremo, insieme alle istituzioni, se ci sarà la possibilità di contribuire materialmente, magari con un crowdfunding»