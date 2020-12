L’Aquila, frontale sulla Mausonia: tre feriti

L’AQUILA - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada Mausonia. Un frontale tra due auto, la cui dinamica esatta è ancora da accertare.

Le auto coinvolte sono state una Opel Astra nera, guidata da un uomo di una quarantina di anni, e una Peugeot 206 bianca sulla quale viaggiava un uomo di circa sessanta anni che è quello che ha avuto la peggio nello scontro. Sono intervenuti infatti i Vigili del Fuoco dell’Aquila per estrarlo dall’abitacolo, dando a lui il primo soccorso e posizionandolo su una barella spinale, in attesa dell’arrivo del 118 che lo ha trasportato in ospedale.

L’uomo alla guida dell’Astra ha riportato qualche ferita più lieve ed è stato trasportato comunque nel nosocomio aquilano per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

