L'Aquila, firmato accordo tra Agenzia Entrate, Fiamme gialle e le tre Procure contro i reati tributari

L'AQUILA - Nuovo patto per favorire lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione sul territorio di L’Aquila, Avezzano e Sulmona. E' stato infatti sottoscritto un protocollo d’intesa dai Procuratori della Repubblica di L’Aquila, Michele Renzo, di Avezzano, Andrea Padalino Morichini, di Sulmona, Giuseppe Bellelli, dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Margherita Maria Calabrò e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, Sergio Aloia.Scopo dell’accordo è assicurare la condivisione delle informazioni per favorire l’attività di recupero a tassazione dei proventi illeciti, cioè dei ricavi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito penale, nel caso in cui non siano già sequestrati o confiscati. L’intesa fa seguito ad analoghi protocolli firmati lo scorso anno sul territorio abruzzese tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e le Procure di Chieti e Lanciano.Il perimetro dell’intesa – Il protocollo punta a garantire l’attuazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 16/2012 in materia di “costi da reato”, vale a dire i costi sostenuti nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale per l’acquisizione di beni e servizi utilizzati per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo. Inoltre, l’accordo di oggi disciplina le modalità operative per il sequestro preventivo dei patrimoni e delle attività accumulate illecitamente, al fine di assicurare una maggiore garanzia del credito erariale.La rete di referenti – Il protocollo prevede la creazione di una rete dei referenti con il compito di favorire, nel rispetto del segreto istruttorio, una costante e circolare comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse, al fine di rendere più efficace l’attività di contrasto alle violazioni finanziarie e tributarie.