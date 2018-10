L’Aquila, Fiera di Arischia dal 12 al 14 Ottobre per la trentesima edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 12 al 14 torna la fiera di Ottobre di Arischia, un evento organizzato dall’associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e trasformando un antico mercato che si faceva in antichità nell’aia del paese, ha saputo rendere la manifestazione, ormai giunta alla trentesima edizione, in uno degli appuntamenti nazionali più importanti per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. La fiera si svolge nell’area del campo sportivo di Arischia su una superficie di circa venti mila metri quadri. La novità per questa edizione sarà, nella giornata di sabato, il Gran Galà: sotto le stelle spazio ad uno spettacolo equestre con attrazioni e sorprese per il pubblico. La serata sarà presentata dalla showgirl Miriana Trevisan con il comico Roberto Ciufoli, la madrina dell’evento sarà invece Michelle Carpente. Tra gli appuntamenti della tre giorni spettacoli equestri con professionisti provenienti da tutta Italia, gare cinofile, esibizioni di cani di utilità e difesa grazie ad addestratori professionisti. Tutte le sere previsto un intrattenimento musicale. Domenica la giornata clou: alle 14.30 un corteo storico partirà dalla piazza del paese e farà da apripista al Palio Renzo Martellucci che inizierà alle 15. Nato nel 1992, il palio è una vera e propria gimkana che vedrà la partecipazione di decine di cavalieri ed amazzoni. Si sfideranno i 4 rioni di Arischia, quello vincente sarà il detentore dello stendardo sino alla prossima edizione della fiera. Da qualche anno per i più piccoli c’è anche una fattoria didattica per far conoscere le diverse specie di animali ai bambini, con la possibilità di provare il battesimo della sella, il primo approccio con il cavallo. Elia Serpetti, uno dei soci fondatori dell’associazione, ha ricordato i grandi risultati ottenuti dall’organizzazione che riesce ogni anno a sfiorare le trenta mila presenze auspicando un sostengo e un coinvolgimento sempre più ampio da parte del Comune.