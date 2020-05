L’Aquila, fiamme in deposito di legna al Cermone: a fuoco anche un trattore

L’AQUILA - A fuoco nella notte un deposito di legna in località Cermone. L’incendio si è sviluppato intorno alle 2 di notte ed è stato segnalato ai Vigili del Fuoco del capoluogo. Si è trattato di un incendio molto vasto al quale hanno lavorato i Vigili per tutta la notte, per mettere in sicurezza l’area interessata. Anche un trattore è bruciato nel rogo.



Sul posto sono arrivate più squadre di Vigili del Fuoco. Al momento non sono note le cause. © RIPRODUZIONE RISERVATA