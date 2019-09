L’Aquila, festa della montagna: tre giorni di eventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Promuovere la montagna anche attraverso il dialogo con la città. È uno degli obiettivi della Festa della Montagna che animerà L’Aquila e il territorio circostante dal 4 al 6 ottobre con il grande concerto di chiusura di Sergio Caputo. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato il cambiamento nella formula e negli organizzatori il sindaco taglia corto. << Nessuna risposta da dare - dice - è un’iniziativa finanziata dal Comune che decide attraverso quali soggetti organizzare gli eventi. Non mi sembra ci siano marchi registrati o altro, si chiama democrazia >>.Per il sindaco è l’occasione per rappresentare a 360 gradi la montagna che non è solo sci o turismo d’estate ma anche storia e infatti ci sarà con il regista Pingitore un dibattito sull’operazione Quercia. A chi accusa il Comune di non avere a cuore la montagna Biondi risponde che l’attenzione è massima. << Non a caso - dice - abbiamo riaperto l’ostello, Montecristo, a breve sarà aperto l’Hotel Cristallo e siamo arrivati alla definizione e attendiamo il passaggio al comitato di indirizzo per ulteriori 9 milioni di euro da investire per coprire le somme mancanti per il piano di cui è soggetto attuatore il Provveditorato alle Opere Pubbliche. Per l’albergo di Campo Imperatore voglio dire che la titolarità è del Provveditorato e non nostra ma comunque abbiamo trovato ulteriori 800 mila euro per una copertura aggiuntiva per albergo, sottoservizi, tunnel e sistemazione dei parcheggi >>.Ad illustrare il programma della festa il coordinatore del comitato organizzatore Mario Di Gregorio. Ci sarà una parte convegnistica molto ricca che tratterà temi legati alla montagna. Due dibattiti al giorno e uno spazio per “il personaggio”. Oltre a questo le serate saranno caratterizzate da musica dal vivo di gruppi aquilani, da stand enogastronomici in linea con il rispetto della natura e un mountain video contest. Le collaborazioni sono tante, non solo le partecipate del Comune ma ci saranno, ad esempio, gli Alpini del Nono con le esercitazioni ma anche altre forze di polizia con le loro specialità, raduno di fuoristrada ed esposizione di trattori, escursioni a Fonte Cerreto.Tra i personaggi attesi la campionessa di sci Manuela Di Centa ma anche i giornalisti Fabrizio Esposito, Luca Telese, il registra Pierfrancesco Pingitore e altri. Non mancheranno gli spettacoli di danza aerea alla Villa Comunale, il coro del Cai, la Laser Run per atleti ed amatori ma animerà le giornate anche la parete per arrampicata sportiva con un evento competitivo nazionale e la “vertical challenge” alla Caserma Pasquali che sarà una competizione per civili. Saranno coinvolti Parco e operatori della montagna. Per il consigliere delegato alla montagna Daniele D’Angelo che non ha risparmiato qualche frecciata “la montagna non è per esibizionisti da salotto” ha detto, si tratta di una straordinaria opportunità per dire ai giovani che sulla montagna si puó investire. Per D’Angelo l’evento dovrà essere una manifestazione di riferimento per il centro Italia. Il costo è di 72 mila euro, 60 mila Restart e 12 mila di sponsorizzazioni private.