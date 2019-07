L’AQUILA - In un cantiere di Via San Martino, nei pressi di Piazza Chiarino, durante i lavori di ricostruzione è stato rinvenuto un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra mondiale. L’ordigno è stato rimosso e fatto brillare vicino alla cava di San Giacomo. Sul posto i carabinieri dell’Aquila.

La Prefettura ha segnalato al Genio Militare che ha attivato il suo reparto specializzato in questi casi per effettuare la bonifica.



