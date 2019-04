L’Aquila a Fabriano al meeting delle città creative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - L’Aquila parteciperà dal 10 al 16 Giugno a Fabriano al tredicesimo meeting delle città creative “Creative Cities Unesco”. Una vetrina importante illustrata dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente della Fondazione Magna Carta Gaetano Quagliariello. << Un modo - ha spiegato Biondi - per raccontare in modo corretto la città dell’Aquila nel lungo percorso che ci separa dal 6 aprile del 2009 e lo faremo attraverso diversi filoni come identità, cultura, innovazione, creatività e conoscenza . Un passaggio importante anche per mostrare come gli sforzi del territorio siano stati ripagati dai risultati. Vogliamo mostrare una città che si avvia a diventare una città moderna ed europea >>. Un gruppo di lavoro eterogeneo sta strutturando la partecipazione della città dell’Aquila ed è formato dalla Soprintendenza con l’architetto Alessandra Vittorini, dall’ordine degli architetti con Luca Carosi, Federico Santoro e Giuseppe Cimmino, dagli enti accademici rappresentati dal professor Graziosi coordinati dal dirigente comunale della ricostruzione privata del Comune che, tra l’altro, proviene da Fabriano. L’Aquila, unica città europea in questo padiglione, avrà lo spazio centrale nel padiglione “Rinasco”, assieme a realtà come Kobe, Haiti o Aleppo. Il capoluogo di regione condividerà uno spazio di trenta metri con città che sono state colpite da disastri naturali ma anche con città colpite da eventi generati dall’uomo come l’amore guerra. Il tema di quest’anno del meeting annuale Unesco, ha spiegato il senatore Quagliariello, è la città ideale nelle sue declinazioni di sostenibilità, antifragilità, resilienza, innovazione, cultura e partecipazione. Organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni con la Regione Marche e il Comune di Fabriano, il meeting comprende 180 città creative con 72 paesi e 5 continenti rappresentati. La città sarà un grande laboratorio a cielo aperto con padiglioni dedicati alla creatività, al design tra le altre cose e con tanti progetti speciali, eventi e mostre.