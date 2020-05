L’Aquila, Esercito sanifica chiesa San Bernardino per la riapertura

L’AQUILA - Il 9° Reggimento Alpini interviene nella sanificazione di uno dei luoghi di culto simbolo della Città dell’Aquila.

Nell’ambito degli interventi che la Forza Armata sta conducendo in Abruzzo e su tutto il territorio nazionale, in concorso e supporto alla Protezione Civile e alla Regione, il 9° Reggimento Alpini ha avviato la sanificazione di sedi istituzionali, aree pubbliche e luoghi di culto del Comune dell’Aquila, a seguito delle misure di contenimento del Covid.

Ad intervenire nuclei specializzati di disinfettori del Battaglione Vicenza che hanno effettuato nei giorni scorsi la sanificazione dei luoghi aperti al pubblico come scuole, case circondariali e di quelli in uso ai dipendenti pubblici. Il Tenente Colonnello Francesco Maria Sabatini, Comandante del Battaglione Vicenza, spiega che è un intervento che rientra nel quadro delle attività in supporto della comunità locale.



Il lavoro di sanificazione è proseguito presso l’intero complesso della Basilica di San Bernardino da Siena al fine di permettere, nel pieno rispetto della sicurezza dei celebranti e dei fedeli, la celebrazione del Santo in programma in giornata con la presenza dell’Arcivescovo Petrocchi.

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della cosiddetta medicina preventiva e dell’igiene ambientale ed è volta a contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale. Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi in cui l’Esercito è chiamato ad operare all’estero, in questo periodo di crisi viene regolarmente impiegata anche per sanificare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA