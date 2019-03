L’Aquila, elicotteri dell'Esercito sul Gran Sasso per un'esercitazione

L’AQUILA - Nuova esercitazione per l’Esercito sulle montagne aquilane con l’ausilio di elicotteri. I militari saranno impegnati il 27 e il 28 marzo in un’attività di addestramento molto intensa. L’obiettivo è lo sviluppo del mantenimento della capacità di soccorso montano e la location è l’area di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. L’esercitazione riguarderà personale altamente specializzato dell’Esercito e si lavorerà in quota con l’ausilio di elicotteri dell’Aves. © RIPRODUZIONE RISERVATA